Попова (Болдырева) Анна Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1906
Дата смерти14.10.1974
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1906
Отец: Болдырев Евлампий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Попова) Олимпиада (Липа)
Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1926
Дочь: Попова (Попова) Ангелина
Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
09.12.1927
Дочь: Влас (Попова) Екатерина
Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
23.01.1932
Дочь: Сазонова (Попова) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1934
Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Осепян (Попова) Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
19.12.1941
Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович
Смерть
14.10.1974
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Мелиховская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область