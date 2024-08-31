Попова (Болдырева) Анна Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Болдырева) Анна Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1906

Дата смерти

14.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1906

Отец: Болдырев Евлампий

Мать: Болдырева Меланья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Попова) Олимпиада (Липа)

Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1926

Дочь: Попова (Попова) Ангелина

Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
09.12.1927

Дочь: Влас (Попова) Екатерина

Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
23.01.1932

Дочь: Сазонова (Попова) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Попов Геннадий Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович

Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Осепян (Попова) Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
19.12.1941

Сын: Попов Леонид Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефим Стефанович

Смерть
14.10.1974
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Мелиховская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

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