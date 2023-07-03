Чистякова Матрона Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Матрона Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Макар Власов

Рождение ребёнка
17.09.1886 ст.

Дочь: Игнатьева (Чистякова) Фекла Макаровна

Отец ребёнка: Чистяков Макар Власов

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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