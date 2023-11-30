Шалабанова (Никитина) Пелагея Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанова (Никитина) Пелагея Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалабанов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Павел Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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