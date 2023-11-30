Шалабанова (Никитина) Пелагея Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалабанов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно