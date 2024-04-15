Мамаева Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
24.08.1887 ст.
Дочь: Анна Прокловна
Отец ребёнка: Мамай Прокл Афанасьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F6NF?i=544&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мамаева Мария Прокловна
Отец ребёнка: Мамай Прокл Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.06.1891 ст.
Дочь: Мамаева Агриппина Прокловна
Отец ребёнка: Мамай Прокл Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.07.1893 ст.
Отец ребёнка: Мамай Прокл Афанасьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVM-B?i=652&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно