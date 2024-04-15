Мамаева Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1887 ст.

Дочь: Анна Прокловна

Отец ребёнка: Мамай Прокл Афанасьевич

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F6NF?i=544&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мамаева Мария Прокловна

Отец ребёнка: Мамай Прокл Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.06.1891 ст.

Дочь: Мамаева Агриппина Прокловна

Отец ребёнка: Мамай Прокл Афанасьевич

Скляровка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.07.1893 ст.

Сын: Мамай Владимир Проклович

Отец ребёнка: Мамай Прокл Афанасьевич

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVM-B?i=652&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамай Прокл Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Скляровка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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