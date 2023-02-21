Шаповалова Хима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Хима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1942
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