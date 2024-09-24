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Шкеда Петр Максимович

Место рождения

Губичи, Чернігівська область

Дата рождения

15.01.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1891 ст.

Отец: Шкед Максим Никитин

Мать: Шкеда Пелагия Дионисиева

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкеда Алексей Петрович

Мать ребёнка: Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна

Бракосочетание
26.01.1911

Жена: Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна

Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Шкеда Даниил Петрович

Мать ребёнка: Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна

Рождение ребёнка
29.12.1922 ст.

Сын: Шкедо Николай Петрович

Мать ребёнка: Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна

Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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