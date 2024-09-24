Шкеда Петр Максимович
Место рождения
Дата рождения15.01.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1891 ст.
Отец: Шкед Максим Никитин
Мать: Шкеда Пелагия Дионисиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна
Бракосочетание
26.01.1911
Рождение ребёнка
29.12.1911
Мать ребёнка: Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
29.12.1922 ст.
Мать ребёнка: Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна
Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно