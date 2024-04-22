Дементий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДементий Семенович

Дементий Семенович

Место рождения

Загорье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Семен

Мать: не указана

Загорье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-4GC?i=109&wc=M699-PZ9%3A224254401%2C234970501%2C235065501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Федосья Дементьевна

Мать ребёнка: Акулина Степановна

Загорье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-H8T?i=107&wc=M699-PZ9%3A224254401%2C234970501%2C235065501&cc=1929530
Смерть
1771
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-4GC?i=109&wc=M699-PZ9%3A224254401%2C234970501%2C235065501&cc=1929530
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close