Козлов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1766
Отец: Козлов Иван Федоров
Мать: Козлова Пелагия Еремеева
21 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
25.08.1785
Жена: Козлова Фекла Васильева
25 августа 1785 года Камышевского села крестьянин Василий Иванов Козлов Терсюцкой слободы крестьянской дочерью девицей Феклой Васильевой Третьяковой первым браком Тобольск 156 15 1125 1785 МК Камышев... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1787
Дочь: Козлова Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Козлова Фекла Васильева
4 августа 1787 года села Камышевского у крестьянина Василия козлова дочь Евдокия. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Козлова Фекла Васильева
Мать ребёнка: Козлова Фекла Васильева
8 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Козлова Фекла Васильева
6 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно