Козлов Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Василий Иванов

Козлов Василий Иванов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Козлов Иван Федоров

Мать: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
21 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
25.08.1785

Жена: Козлова Фекла Васильева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
25 августа 1785 года Камышевского села крестьянин Василий Иванов Козлов Терсюцкой слободы крестьянской дочерью девицей Феклой Васильевой Третьяковой первым браком Тобольск 156 15 1125 1785 МК Камышев... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1787

Дочь: Козлова Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Козлова Фекла Васильева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 августа 1787 года села Камышевского у крестьянина Василия козлова дочь Евдокия. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Козлова Фекла Васильева

Мать ребёнка: Козлова Фекла Васильева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789

Сын: Козлов Кирил Васильев

Мать ребёнка: Козлова Фекла Васильева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close