Сурикова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1949

Дата смерти

20.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1949

Отец: не указан

Мать: Фролова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
23.06.1975

Сын: Суриков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Суриков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
13.10.1980

Сын: Суриков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Суриков Александр Андреевич

Смерть
20.02.2023

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