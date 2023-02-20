Сурикова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1949
Дата смерти20.02.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1949
Отец: не указан
Мать: Фролова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.06.1975
Сын: Суриков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Суриков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1980
Сын: Суриков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Суриков Александр Андреевич
Смерть
20.02.2023