Ряховский Дмитрий Около 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Дмитрий

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1799, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Мать
Ряховская УльянаОколо 1756 г.р.
Отец
Ряховский КазмаОколо 1751 г.р.
Супруги
Ряховская Дарья ИвановаОколо 1810 г.р.
Дети
Ряховский ИванОколо 1832 г.р.
Ряховский МарейОколо 1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Ряховский Казма

Мать: Ряховская Ульяна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряховская Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ряховский Иван

Мать ребёнка: Ряховская Дарья Иванова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Ряховский Марей

Мать ребёнка: Ряховская Дарья Иванова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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