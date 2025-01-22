Ряховский Дмитрий
мужской, родился Около 1799, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
МатьРяховская УльянаОколо 1756 г.р.
ОтецРяховский КазмаОколо 1751 г.р.
Супруги
Ряховская Дарья ИвановаОколо 1810 г.р.
Дети
Ряховский ИванОколо 1832 г.р.
Ряховский МарейОколо 1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Ряховский Казма
Мать: Ряховская Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряховская Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Ряховский Иван
Мать ребёнка: Ряховская Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Ряховский Марей
Мать ребёнка: Ряховская Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно