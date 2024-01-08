Земский Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земский Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1939
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