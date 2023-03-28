Чернышева Надежда Евлампиевна
женский, родилась 10.09.1907 ст., Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
умерла Неизвестно
ОтецЧернышов Евлампий ФёдоровичНеизвестно г.р.
МатьЧернышова Параскева СтефановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1907 ст.
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Крещение
23.09.1907 ст.
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно