Чернышева Надежда Евлампиевна 10.09.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Чернышева Надежда Евлампиевна

Автор
ОД
Дедович О.

женский, родилась 10.09.1907 ст., Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

умерла Неизвестно

Отец
Чернышов Евлампий ФёдоровичНеизвестно г.р.
Мать
Чернышова Параскева СтефановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1907 ст.

Отец: Чернышов Евлампий Фёдорович

Мать: Чернышова Параскева Стефановна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Крещение
23.09.1907 ст.
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
Неизвестно

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