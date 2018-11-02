Платонов Марк Алексеевич
Место рожденияКуйбышев
Дата рождения05.08.1929
Дата смерти02.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929
Отец: Платонов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Платонова (Кунцевич) Эвелина Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Платонова (Кунцевич) Эвелина Михайловна
Смерть
02.11.2018
Похороны
Неизвестно