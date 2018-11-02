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Платонов Марк Алексеевич

Место рождения

Куйбышев

Дата рождения

05.08.1929

Дата смерти

02.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929

Отец: Платонов Алексей

Мать: Платонова (Циклина) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова (Кунцевич) Эвелина Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платонова (Кунцевич) Эвелина Михайловна

Рождение ребёнка
08.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платонова (Кунцевич) Эвелина Михайловна

Смерть
02.11.2018
Похороны
Неизвестно

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