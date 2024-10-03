Садов Трифон Павлович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Садов Трифон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1883

Дочь: (Садова) Васса Трифоновна

Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Бракосочетание
13.10.1885

Жена: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.03.1887

Сын: Садов Павел Трифонович

Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.

Дочь: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна

Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Антоново , Шуйский уезд , Владимирской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1890

Сын: Садов Алексей Трифонович

Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
12.10.1891

Сын: Садов Андрей Трифонович

Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
09.11.1895

Сын: Садов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: (Садова) Харитина Трифоновна

Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.03.1900

Сын: Садов Александр Трифонович

Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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