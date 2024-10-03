Садов Трифон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1883
Дочь: (Садова) Васса Трифоновна
Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
13.10.1885
Рождение ребёнка
02.03.1887
Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.
Дочь: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна
Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна
Антоново , Шуйский уезд , Владимирской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1890
Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.10.1891
Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.11.1895
Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: (Садова) Харитина Трифоновна
Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.03.1900
Сын: Садов Александр Трифонович
Мать ребёнка: Садова (Котова) Ульяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно