Саитова Зайтуна (Зина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаитова Зайтуна (Зина)

Саитова Зайтуна (Зина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гатрахим (Трофим)

Мать: Зульфия (Зоя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвира

Отец ребёнка: Саитов Замфур (Василий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Ленария (Лена)

Отец ребёнка: Саитов Замфур (Василий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саитов Замфур (Василий)

Работа или профессия
Неизвестно
Оператор в машиносчетном
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close