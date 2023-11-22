Саитова Зайтуна (Зина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гатрахим (Трофим)
Мать: Зульфия (Зоя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльвира
Отец ребёнка: Саитов Замфур (Василий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Ленария (Лена)
Отец ребёнка: Саитов Замфур (Василий)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Оператор в машиносчетном