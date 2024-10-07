Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тратиков Самуил Степанович

Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тратиков Степан Антипович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Еровлина (Тратикова) Агафья Степановна

Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сидор Степанович

Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович

Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович

Смерть
Неизвестно

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