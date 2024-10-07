Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тратиков Самуил Степанович
Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Еровлина (Тратикова) Агафья Степановна
Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сидор Степанович
Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович
Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Тратиков Степан Антипович
Смерть
Неизвестно