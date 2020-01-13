Бражникова (Евсеева) Ирина Уплавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБражникова (Евсеева) Ирина Уплавовна

Бражникова (Евсеева) Ирина Уплавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1937

Дата смерти

13.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1937

Отец: Евсеев Уплав Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражников Иван Борисович

Рождение ребёнка
28.07.1957

Дочь: Чуканова (Бражникова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бражников Иван Борисович

Рождение ребёнка
17.08.1963

Сын: Бражников Александр Иванович

Отец ребёнка: Бражников Иван Борисович

Смерть
13.01.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.