Бражникова (Евсеева) Ирина Уплавовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1937
Дата смерти13.01.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1937
Отец: Евсеев Уплав Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1957
Дочь: Чуканова (Бражникова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бражников Иван Борисович
Рождение ребёнка
17.08.1963
Сын: Бражников Александр Иванович
Отец ребёнка: Бражников Иван Борисович
Смерть
13.01.2020