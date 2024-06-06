Шампаров Алексей Иванович Около 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шампаров Алексей Иванович

Место рождения

Полом малой, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Шампаров Иван Еремеевич

Мать: не указана

Полом малой, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шампаров Савелий (Савва) Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа

Кукарской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Шампарова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Шампарова) Парасковья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Шампарова) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шампаров Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Марья Фёдоровна

Смерть
После 1858

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