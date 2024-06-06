Шампаров Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Шампаров Иван Еремеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Шампаров Савелий (Савва) Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа
Кукарской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Шампарова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Шампарова) Парасковья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Шампарова) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Марья Фёдоровна
Смерть
После 1858