Тулатова (Жантиева) Пашахан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Жантиева) Пашахан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тулатов Бекир

Отец ребёнка: Тулатов Аслан-Мурза

Россия
Рождение ребёнка
1896

Сын: Тулатов Азамат-Гирей

Отец ребёнка: Тулатов Аслан-Мурза

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Абисалова Дина

Отец ребёнка: Тулатов Аслан-Мурза

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гутиева Аминат (Минка)

Отец ребёнка: Тулатов Аслан-Мурза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Аслан-Мурза

Смерть
Неизвестно
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