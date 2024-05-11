Попов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1976
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1976
Отец: Попов Николай Серафимович
Мать: Попова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
15.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
30.01.2009
Дочь: Попова Яна Андреевна
Мать ребёнка: Попова Мария Викторовна