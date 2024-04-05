Pieńkoś (Gałązka) Konstancja 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pieńkoś (Gałązka) Konstancja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1769

Дочь: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Отец ребёнка: Pieńkoś Łukasz

Udrzynek
Рождение ребёнка
1775

Сын: Pieńkos Jan

Отец ребёнка: Pieńkoś Łukasz

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Puścion (Pieńkoś) Dorota

Отец ребёнка: Pieńkoś Łukasz

Рождение ребёнка
1778

Сын: Pieńkos Jakub

Отец ребёнка: Pieńkoś Łukasz

Смерть
1813
Poręba-Kocęby

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