Параскева Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Афанасий Васильев
Мать: Параскева С...
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Зазулин Илья Алексеев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Зазулин Илья Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Отец ребёнка: Зазулин Илья Алексеев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Зазулин Илья Алексеев
Смерть
Неизвестно