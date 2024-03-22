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Параскева Афанасьева

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Афанасий Васильев

Мать: Параскева С...

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Зазулин Илья Алексеев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Зазулин Илья Алексеев

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Зазулин Алексей Ильин

Отец ребёнка: Зазулин Илья Алексеев

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Зазулин Илья Алексеев

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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