Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глафира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Темникова) Мария

Отец ребёнка: Темников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Георгий

Отец ребёнка: Темников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Иван

Отец ребёнка: Темников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Тимофей

Отец ребёнка: Темников Михаил

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