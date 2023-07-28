Длябога Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.08.1881 ст.
Крещение Демчан Руффины Ивановны Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Артемий Павлов Шелиста и солдатка Мария Григорьева Длябогова.
Крещение
16.09.1888 ст.
Крещение Евфимия Шелиста Крестьянин села Чесновского Раковца Стефан Васильев Шелист и законная жена его Екатерина Никитова, оба православного вероисповедания Восприемники Евфимия: крестьянин села ... Показать все
Смерть
Неизвестно