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Длябога Мария Григорьевна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Восприемник
30.08.1881 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Демчан Руффины Ивановны Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Артемий Павлов Шелиста и солдатка Мария Григорьева Длябогова.
Крещение
16.09.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Евфимия Шелиста Крестьянин села Чесновского Раковца Стефан Васильев Шелист и законная жена его Екатерина Никитова, оба православного вероисповедания Восприемники Евфимия: крестьянин села ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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