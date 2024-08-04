Мария Никаноровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМария Никаноровна

Мария Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулагин Данила Нестерович

Рождение ребёнка
22.06.1919

Сын: Кулагин Борис Данилович

Отец ребёнка: Кулагин Данила Нестерович

Турнаево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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