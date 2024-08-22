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Костерин Иван Артемьевич

Место рождения

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

18.03.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1894 ст.

Жена: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1894 ст.

Сын: Костерин Иван Иванович

Мать ребёнка: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1896 ст.

Сын: Костерин Николай Иванович

Мать ребёнка: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.03.1897 ст.
Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От придавления землёй

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