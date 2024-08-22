Костерин Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смерти18.03.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1894 ст.
Жена: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна
Рождение ребёнка
23.12.1894 ст.
Мать ребёнка: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна
Рождение ребёнка
03.05.1896 ст.
Сын: Костерин Николай Иванович
Мать ребёнка: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна
Смерть
18.03.1897 ст.
От придавления землёй