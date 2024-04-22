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Максимовский Иван Иванович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.07.1890

Дочь: Еременко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Максимовская Мария Антоновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Максимовский Семен Иванович

Мать ребёнка: Максимовская Мария Антоновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Максимовский Иван Иванович

Мать ребёнка: Максимовская Мария Антоновна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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