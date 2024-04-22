Максимовский Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1890
Дочь: Еременко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Максимовская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Максимовский Семен Иванович
Мать ребёнка: Максимовская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
14.10.1900
Сын: Максимовский Иван Иванович
Мать ребёнка: Максимовская Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно