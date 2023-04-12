(Грожанина) Татиана Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грожанина) Татиана Осипова

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грожанин Осип Евстратов

Мать: Лукерья Никитина

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1865

Сын: Епифанов Яков Иванов

Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Епифанов Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Феодор Иванов

Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Семен Иванов

Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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