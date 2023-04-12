(Грожанина) Татиана Осипова
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грожанин Осип Евстратов
Мать: Лукерья Никитина
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1865
Сын: Епифанов Яков Иванов
Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Епифанов Иоанн Петров
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя