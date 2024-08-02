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Смирнов Александр Алексеевич

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Место рождения

Горьковская область, Варнавский р-н, Старопершино

Дата рождения

02.12.1921

Дата смерти

14.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921

Отец: Смирнов Алексей Петрович

Мать: Смирнова Елена

Смерть
14.02.1944
Нарва, Эстонская ССР
Пропал вез вести при высадке морского десанта под г. Нарва ("Прибалтийская операция 1944 года"). Участвовал в боевых сражениях в ВОВ. Звание майор медицинской службы (санинструктор, фельдшер). Команди... Показать все

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