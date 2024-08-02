Смирнов Александр Алексеевич
Место рожденияГорьковская область, Варнавский р-н, Старопершино
Дата рождения02.12.1921
Дата смерти14.02.1944
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921
Отец: Смирнов Алексей Петрович
Мать: Смирнова Елена
Смерть
14.02.1944
Нарва, Эстонская ССР
Пропал вез вести при высадке морского десанта под г. Нарва ("Прибалтийская операция 1944 года"). Участвовал в боевых сражениях в ВОВ. Звание майор медицинской службы (санинструктор, фельдшер). Команди... Показать все