Булдаков Семен Савастьянов
мужской, родился 10.04.1805
умер Неизвестно
ОтецБулдаков Савастьян Романов1779 г.р.
МатьБулдакова Ирина1779 г.р.
Супруги
Булдакова Зеновья1802 г.р.
Дети
Булдаков Лаврентий Семенов1824 г.р.
(Булдакова) Авдотья Семеновна1827 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1805
Отец: Булдаков Савастьян Романов
Мать: Булдакова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булдакова Зеновья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Булдаков Лаврентий Семенов
Мать ребёнка: Булдакова Зеновья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Булдакова) Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Булдакова Зеновья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Булдакова Зеновья
Смерть
Неизвестно