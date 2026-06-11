Булдаков Семен Савастьянов 10.04.1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Булдаков Семен Савастьянов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 10.04.1805

умер Неизвестно

Отец
Булдаков Савастьян Романов1779 г.р.
Мать
Булдакова Ирина1779 г.р.
Супруги
Булдакова Зеновья1802 г.р.
Дети
Булдаков Лаврентий Семенов1824 г.р.
(Булдакова) Авдотья Семеновна1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1805

Отец: Булдаков Савастьян Романов

Мать: Булдакова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Зеновья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Булдаков Лаврентий Семенов

Мать ребёнка: Булдакова Зеновья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Булдакова) Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Булдакова Зеновья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Булдаков Дорофей Семенов

Мать ребёнка: Булдакова Зеновья

Смерть
Неизвестно

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