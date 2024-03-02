ирина гуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиирина гуриева

ирина гуриева

Место рождения

деревня загорье кудеверской волости

Дата рождения

1870

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: гурий(агурьян) прохоров

Мать: наталья дионисьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: федор иванов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: ольга федорова

Отец ребёнка: федор иванов

Рождение ребёнка
1895

Сын: иван федоров

Отец ребёнка: федор иванов

Рождение ребёнка
1901

Сын: яков федоров

Отец ребёнка: федор иванов

Рождение ребёнка
1906

Дочь: мария федорова

Отец ребёнка: федор иванов

Смерть
1906
умерла от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.