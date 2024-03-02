ирина гуриева
Место рождениядеревня загорье кудеверской волости
Дата рождения1870
Дата смерти1906
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: гурий(агурьян) прохоров
Мать: наталья дионисьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: федор иванов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: ольга федорова
Отец ребёнка: федор иванов
Рождение ребёнка
1895
Сын: иван федоров
Отец ребёнка: федор иванов
Рождение ребёнка
1901
Сын: яков федоров
Отец ребёнка: федор иванов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: мария федорова
Отец ребёнка: федор иванов
Смерть
1906
умерла от чахотки