Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1793
Дата смерти16.04.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1816
Муж: Потап Акимов
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НАРК, Ф25, оп 22, д 43, лист 461об Акима Лукина сын Потап Акимов вторым браком с девицею того же прихода деревни Лавручья крестьянина Егора Данилова дочерью Татьяной Егоровой
Рождение ребёнка
02.01.1823
Дочь: Домника Потапова
Отец ребёнка: Потап Акимов
Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
16.04.1861