Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1793

Дата смерти

16.04.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1816

Муж: Потап Акимов

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НАРК, Ф25, оп 22, д 43, лист 461об Акима Лукина сын Потап Акимов вторым браком с девицею того же прихода деревни Лавручья крестьянина Егора Данилова дочерью Татьяной Егоровой
Рождение ребёнка
02.01.1823

Дочь: Домника Потапова

Отец ребёнка: Потап Акимов

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
16.04.1861

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