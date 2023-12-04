Луцкий Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луцкий Григорий
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Чусовкова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Луцкая Дарья
Луцк, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Мария
Мать ребёнка: Луцкая Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Луцкая Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луцкий Василий
Мать ребёнка: Луцкая Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Полина
Мать ребёнка: Луцкая Дарья
Смерть
Неизвестно