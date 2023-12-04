Луцкий Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкий Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луцкий Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Чусовкова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Луцкая Дарья

Луцк, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Мария

Мать ребёнка: Луцкая Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Луцкая Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луцкий Василий

Мать ребёнка: Луцкая Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Полина

Мать ребёнка: Луцкая Дарья

Смерть
Неизвестно
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