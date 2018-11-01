Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.18

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.18

Отец: Виталий

Мать: Екатерина

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