Евсеев (Воробьев) Иван Никифорович
Место рожденияд. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Щукина Никифор Ивановна
Мать: Евдокия Данилова
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Евсеева) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.