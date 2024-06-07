Евсеев (Воробьев) Иван Никифорович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев (Воробьев) Иван Никифорович

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Щукина Никифор Ивановна

Мать: Евдокия Данилова

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Евсеева) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

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