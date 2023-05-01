Данилов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Данилов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Данилов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Данилов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Заяц Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Данилов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Хомутских Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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