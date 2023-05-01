Данилов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Данилов Василий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Данилов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Данилов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Заяц Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1950
Сын: Данилов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Хомутских Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Данилова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно