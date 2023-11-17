Алеханова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.
Сын: Алеханов Василий Иванович
Отец ребёнка: Алеханов Иван Павлович
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Источник ГАПО Ф.182 оп.5 д.117 л.011об-012
Рождение ребёнка
31.08.1887
Отец ребёнка: Алеханов Иван Павлович
Смерть
1952
Киев, Киевский уезд