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Карева Федосья Ефремова

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Карева Акулина Артамонова

Отец ребёнка: не указан

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.11.1859 ст.

Дочь: Карев Степан Автономович

Отец ребёнка: не указан

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.

Сын: Карев Роман Автономов

Отец ребёнка: не указан

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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