Карева Федосья Ефремова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Карева Акулина Артамонова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1859 ст.
Дочь: Карев Степан Автономович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно