Карпухина (Кондрашева) Ольга Андреева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Феодорова
Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Макарий Феодоров
Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно