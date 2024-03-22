Карпухина (Кондрашева) Ольга Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Кондрашева) Ольга Андреева

Место рождения

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Павел Феодоров

Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Феодорова

Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Феодор Феодоров

Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Макарий Феодоров

Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Козьма Феодоров

Отец ребёнка: Карпухин Феодор Захаров

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Феодор Захаров

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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