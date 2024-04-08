Боженов Фёдор Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Боженов Потап Никитич
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Арина Фёдоровна
Мать ребёнка: Боженова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Боженова Наталья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно