Боженов Фёдор Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженов Фёдор Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Боженов Потап Никитич

Мать: Боженова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Арина Фёдоровна

Мать ребёнка: Боженова Наталья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Боженова Наталья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Наталья Степанова

Смерть
Неизвестно
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