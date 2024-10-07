Полунин Алексей Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Алексей Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полунин Никон

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Полунин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Полунин Поликарп Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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