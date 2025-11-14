Рычков Капитон Александрович Вычислено 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рычков Капитон Александрович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1825 ст.

умер Неизвестно

Отец
Рычков Александр ИвановичВычислено 1788 ст. г.р.
Мать
Рычкова (Ягодина) Анна МихайловнаВычислено 1791 ст. г.р.
Супруги
Рычкова Варвара НикитичнаНеизвестно г.р.
Дети
Рычков Стефан Капитонович30.07.1853 ст. г.р.
(Рычкова) Прасковья Капитоновна23.07.1854 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.

Отец: Рычков Александр Иванович

Мать: Рычкова (Ягодина) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Варвара Никитична

Рождение ребёнка
30.07.1853 ст.

Сын: Рычков Стефан Капитонович

Мать ребёнка: Рычкова Варвара Никитична

Кундравы, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
23.07.1854 ст.

Дочь: (Рычкова) Прасковья Капитоновна

Мать ребёнка: Рычкова Варвара Никитична

Кундравы, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
Неизвестно

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