Шитой Ефимия Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитой Ефимия Иванова (Вна)

Место рождения

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Домна Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Василий Иванов (Ич)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Шитой Василий Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Василий Иванов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитой Василий Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1805
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