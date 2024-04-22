Шитой Ефимия Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Домна Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Василий Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Шитой Василий Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Василий Иванов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1805