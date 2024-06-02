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Чистякова Александра Алексеевна

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1848

Муж: Чистяков Федор Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пепелова (Чистякова) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чистяков Иван Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чистяков Василий Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Чистяков Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Чистяков Александр Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чистякова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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