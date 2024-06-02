Чистякова Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пепелова (Чистякова) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чистяков Василий Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чистяков Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Чистяков Александр Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чистякова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Чистяков Федор Иванович
Смерть
Неизвестно