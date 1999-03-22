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Жердев Иван Иванович

Место рождения

ВКО Жанасемейский район, село Суздаловка

Дата рождения

27.01.1940

Дата смерти

22.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940

Отец: Жердев Иван Кузьмич

Мать: Жердева Антонина Семеновна

ВКО Жанасемейский район, село Суздаловка
Рождение ребёнка
09.08.1970

Сын: Жердев Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
22.03.1999
ВКО город Семипалатинск
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