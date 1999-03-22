Жердев Иван Иванович
Место рожденияВКО Жанасемейский район, село Суздаловка
Дата рождения27.01.1940
Дата смерти22.03.1999
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940
Отец: Жердев Иван Кузьмич
ВКО Жанасемейский район, село Суздаловка
Рождение ребёнка
09.08.1970
Сын: Жердев Иван Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
22.03.1999
ВКО город Семипалатинск