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Кулаков Виктор Владимирович

Место рождения

деревня Андроново Московская область

Дата рождения

01.11.1938

Дата смерти

24.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938

Отец: Кулаков Владимир Петрович

Мать: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Бракосочетание
20.08.1965

Жена: Кулакова (Станова) Юлия Николаевна

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1966

Дочь: Кулакова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Кулакова (Станова) Юлия Николаевна

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1972

Дочь: Кулакова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Кулакова (Станова) Юлия Николаевна

Смерть
24.05.2021
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область

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