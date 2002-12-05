Вовк (Штанько) Ефросиния Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1926
Дата смерти05.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926
Отец: Штанько Антон
Мать: Штанько Наталья
Рождение ребёнка
25.05.1952
Дочь: Ардеулова Лидия
Отец ребёнка: Вовк Афанасий Никитович
Рождение ребёнка
18.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вовк Афанасий Никитович
Смерть
05.12.2002