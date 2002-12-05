Вовк (Штанько) Ефросиния Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовк (Штанько) Ефросиния Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1926

Дата смерти

05.12.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926

Отец: Штанько Антон

Мать: Штанько Наталья

Рождение ребёнка
25.05.1952

Дочь: Ардеулова Лидия

Отец ребёнка: Вовк Афанасий Никитович

Рождение ребёнка
18.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вовк Афанасий Никитович

Смерть
05.12.2002
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