Олейник Римма Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник Римма Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейник Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1989

Сын: Олейник Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Олейник Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
19.05.1997

Дочь: Олейник Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Олейник Сергей Васильевич

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