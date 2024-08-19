Олейник Римма Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1989
Сын: Олейник Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Олейник Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.1997
Дочь: Олейник Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Олейник Сергей Васильевич