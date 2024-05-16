Ульянова Аксинья Федоровна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянова Аксинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Семен Кононович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ульянова) Марья Семеновна

Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1837 ст.

Сын: Ульянов Федор Семенович

Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1844 ст.

Дочь: (Ульянова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1844 ст.

Сын: Ульянов Филипп Семенович

Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
После 1844

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