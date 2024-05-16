Ульянова Аксинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ульянова) Марья Семеновна
Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович
Рождение ребёнка
13.09.1837 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович
Рождение ребёнка
07.01.1844 ст.
Дочь: (Ульянова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович
Рождение ребёнка
10.11.1844 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович
Смерть
После 1844