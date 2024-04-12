Васюкова Васса
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федора Меркурьевна
Отец ребёнка: Васюков Меркурий Ананьевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Васюков Меркурий Ананьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Васюков Авраамий Меркурьевич
Отец ребёнка: Васюков Меркурий Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858