Васюкова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюкова Васса

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федора Меркурьевна

Отец ребёнка: Васюков Меркурий Ананьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Васюков Иван Меркурьевич

Отец ребёнка: Васюков Меркурий Ананьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Васюков Авраамий Меркурьевич

Отец ребёнка: Васюков Меркурий Ананьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Меркурий Ананьевич

Смерть
До 1858
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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